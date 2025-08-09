Φωτιά στην Ανατ. Αττική: Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού καταγγέλλει εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο, εντοπίστηκε γκαζάκι

Σε μια σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, κάνοντας λόγο για εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Η πυρκαγιά που καίει από χθες στην νοτιοανατολική Αττική αφήνει πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, ενώ δύο νέα μέτωπα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου. Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι.

Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιουρίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον υπολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Αν και δε διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.