Φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.