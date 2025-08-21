Φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά στη Μαούνη Ευβοίας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια

21/08/2025 • 14:44
Ελλάδα
21/08/2025 • 14:44
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε Περισσότερα