Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο - Ακούγονται εκρήξεις (pic)

Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.

Όπως αναφέρουν πολίτες στo thriassio.gr, ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με λάστιχα και κοντέινερ και δεν απειλεί κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή φωτογραφίας: thriassio.gr