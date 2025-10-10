Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο - Ακούγονται εκρήξεις (pic)

10/10/2025 • 22:36
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στον Ασπρόπυργο για μεγάλη φωτιά πίσω από το νεκροταφείο.

Όπως αναφέρουν πολίτες στo thriassio.gr, ακούγονται εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει δίπλα στην πίστα καρτ, σε υπαίθριο χώρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο με λάστιχα και κοντέινερ και δεν απειλεί κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή φωτογραφίας: thriassio.gr

 

