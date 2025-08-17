Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης

Συναγερμός σήμανε στο πυροσβεστικό σώμα το πρωί της Κυριακής, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας (pics)

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί της Κυριακής 17/8 σε δασική έκταση στο χωριό Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή φωτογραφιών: evima.gr