Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης
17/08/2025 • 11:08
Συναγερμός σήμανε στο πυροσβεστικό σώμα το πρωί της Κυριακής, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας (pics)

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί της Κυριακής 17/8 σε δασική έκταση στο χωριό Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: 

Πηγή φωτογραφιών: evima.gr

