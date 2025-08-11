Φωτιά σε Αρχαία Νεμέα, Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία και Βόλβη Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα, Δευτέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πύρινα μέτωπα υπάρχουν στην Αρχαία Νεμέα, στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, σε Βόνιτσα και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 εστάλη για εκκένωση περιοχών και απομάκρυνση κατοίκων σε Αρχαία Νεμέα και Μεσσηνία ενώ ισχυροί πνέουν οι άνεμοι.

Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται την Τρίτη σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Σποράδες, Χίος, Ψαρά, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, περιοχές σε Αχαΐα, Θεσπρωτία, Αρκαδία και νησιά Ιονίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα - Ήχησε το 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Φρούσιος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα υπάρξει επιφυλακή και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, για παν ενδεχόμενο λόγω του ανέμου και των αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Πυρκαγιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας - Μήνυμα του 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 92 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 18 μέλη πεζοπόρων τμημάτων, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής.

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Πετραλώνων να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Νωρίτερα, στις 13.15 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Φωτιά σε Βόνιτσα και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Φωτιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, στον Γαλατά. Η φωτιά καίει στην κοίτη του ποταμού χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής. Ωστόσο, μήνυμα εστάλη από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Στο σημείο για την κατάσβεσή της σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται από νωρίς ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, ο οποίος μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα, μεταφέρει την εικόνα μίας ελεγχόμενης μάχης με τις φλόγες. «Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Επιχειρούν τόσο εναέρια όσο και επίγεια μέσα. Είμαι αισιόδοξος», σημειώνει χαρακτηριστικά.