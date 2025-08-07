Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

07/08/2025 • 17:35
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιασμού Ροδόπης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

