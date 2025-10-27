Φωτιά κοντά σε σπίτια στα Ανώγεια – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Την έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε μία εστία φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό των Ανωγείων στα ορεινά του Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο που έπνεε από το πρωί ισχυρός άνεμος, έσπευσαν ακαριαία 5 οχήματα με τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά γρήγορα, προτού αυτή επεκταθεί και απειλήσει τον συνοικισμό στο Μετόχι. Στο σημείο βρέθηκε και ομάδα ΕΜΟΔΕ που συνέδραμαν πεζή το έργο της κατάσβεσης.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής εξετάζει τα ακριβή αίτια της φωτιάς.