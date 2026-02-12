Υπόθεση κατασκοπείας

Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες των δύο Κινέζων με τους οποίους συναντήθηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών προς την Κίνα.

Στην πρώτη φωτογραφία, την οποία δημοσιεύει η kathimerini.gr απεικονίζονται ο 54χρονος σμήναρχος και ο χειριστής του, ο οποίος του συστήθηκε με την κωδική ονομασία «Στίβεν». O συγκεκριμένος τον στρατολόγησε μέσω των social media, ενώ η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του αξιωματικού στην Κίνα, με πρόσχημα την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Πηγή: kathimerini

Στη δεύτερη φωτογραφία, την οποία επίσης δημοσιεύει η kathimerini.gr, απεικονίζεται Κινέζος με την κωδική ονομασία «Γουίλιαμ», τον οποίο ο «Στίβεν» σύστησε στον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας ως προϊστάμενό του. Μάλιστα, η φωτογραφία του Έλληνα στρατιωτικού με τον «Γουίλιαμ» έχει φόντο το Σινικό Τείχος.

Τι ισχυρίστηκε ο σμήναρχος για την προσέγγιση από την Κίνα

Ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που προφυλακίστηκε έπειτα από μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, φέρεται να υποστήριξε ότι εν αγνοία του ενεπλάκη αρχικά σε μια διαδικασία η οποία, όπως είπε, εξελίχθηκε «με τρόπο εφιαλτικά επικίνδυνο και παράνομο».

Ενώπιον των στρατιωτικών δικαστικών αρχών φέρεται να ανέφερε ότι αρχικώς θεώρησε ότι συνεργαζόταν με ιδιωτικούς φορείς και όχι με κρατικές υπηρεσίες της Κίνας, μέχρι τη στιγμή που –όπως ισχυρίζεται– άρχισαν οι πιέσεις, οι απειλές και οι εκβιασμοί.

Κατά την απολογία του, ο σμήναρχος περιέγραψε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω της πλατφόρμας LinkedIn από εταιρεία που εμφανιζόταν να έχει έδρα τη Μαλαισία και να δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασιατικές αγορές.

Όπως είπε, η εταιρεία παρουσιαζόταν ως ενδιάμεσος για συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς στην Κίνα και σε άλλες χώρες της Ασίας. Σταδιακά, οι επαφές κλιμακώθηκαν και τα αιτήματα αφορούσαν όλο και πιο διαβαθμισμένες πληροφορίες.

«Θέλω εύλογη τιμωρία»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κατηγορούμενος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη των πράξεών του, χωρίς -όπως σημείωσε- να επιχειρεί να δικαιολογηθεί.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε, δηλώνοντας ότι έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική Δικαιοσύνη» και ζητώντας «δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Ο συνήγορός του –μετά τη μαραθώνια απολογία του σμηνάρχου– δήλωσε ότι ο εντολέας του ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, δηλώνοντας ανακουφισμένος από τη σύλληψη και τη λήξη, όπως είπε, μιας εξαιρετικά επικίνδυνης για τον ίδιο κατάστασης.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, οι οποίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως 20 έτη.

Παράλληλα, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης προβλέπεται και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.