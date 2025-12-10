Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

Η Αστυνομία προχώρησε πριν από λίγο σε δύο συλλήψεις για την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα.

Παράλληλα αναζητείται με ένταλμα σύλληψης ακόμα ένας άντρας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακισθεί δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε στην καφετέρια στο Κολωνάκι του επιχειρηματία που συνελήφθη σήμερα.