Ευθ. Λέκκας για λειψυδρία: Γιατί η Αττική κινδυνεύει παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

Για την κατάσταση συναγερμού στην οποία έχει τεθεί η Αττική, εξαιτίας της λειψυδρίας, μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, αρχικά εξήγησε την παραδοξότητα του πώς γίνεται από τη μια να έχουμε έναν τόσο μεγάλο όγκο βροχής και από την άλλη να μιλάμε για συνεχή μείωση των αποθεμάτων νερού που διαθέτουμε.

«Ο κύκλος νερού δεν είναι ένας βραχυπρόθεσμος κύκλος αλλά ένας μέσο και μακροπρόθεσμος κύκλος»

«Ο κύκλος νερού δεν είναι ένας βραχυπρόθεσμος κύκλος αλλά ένας μέσο και μακροπρόθεσμος κύκλος. Αυτή τη στιγμή πέφτει ραγδαία η βροχή και εφόσον πέφτει εκεί που πρέπει να πέσει, έχει καλώς, όμως το υπόλοιπο νερό που πέφτει εκτός των ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετά μεγάλο χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς και χρειαζόμαστε και εμείς αρκετά μεγάλο χρόνο να αντλήσουμε αυτούς τους υδροφορείς», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Ο ρόλος των υπόγειων νερών

«Τα υπόγεια νερά είναι εκείνα τα νερά που έχουν μια σταθερή αξία είναι μεγάλες ποσότητες, νερά που συνήθως δεν θέλουν επεξεργασία και μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Έχουμε επίσης τους ταμιευτήρες οι οποίοι γεμίζουν από επιφανειακά νερά που απορρέουν μέσα στη λεκάνη και κυρίως όμως γεμίζουν με το αργό λιώσιμο του χιονιού μπορεί να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή το χιόνι είναι σύμμαχός μας», είπε.

Ο ρόλος των μικρών φραγμάτων

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στην ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων που θα συγκρατούν το νερό ώστε να προλαβαίνει να εισχωρήσει στο έδαφος. Όπως είπε, «μπορούμε να κάνουμε τα λεγόμενα φραγματάκια ή μικρούς ταμιευτήρες» σε περιοχές που το επιτρέπει το ανάγλυφο, με στόχο να καθυστερεί η ροή προς τη θάλασσα και να εμπλουτίζονται οι υδροφόροι ορίζοντες.

Σχολίασε επίσης ότι η αφαλάτωση αποτελεί συμπληρωματική λύση, ωστόσο χρειάζεται προσοχή λόγω του υψηλού κόστους, της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Υπενθύμισε ακόμη ότι τα δίκτυα ύδρευσης χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, κάτι που δεν μπορεί να γίνει γρήγορα.

«Πρέπει να γίνουν δράσεις και στον αγροτικό τομέα, εκεί μπορούμε να κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση νερού»

Ο καθηγητής υπογράμμισε και την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης νερού τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, τονίζοντας ότι η αγροτική παραγωγή αποτελεί έναν τομέα όπου μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα εξοικονόμησης. Παράλληλα, μίλησε για αλλαγή νοοτροπίας και καλλιέργεια συνείδησης ορθολογικής χρήσης.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την ένταξη της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται άμεσες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά επιτρέπει την ταχύτερη λήψη μέτρων στο στάδιο που θα απαιτηθεί.