Ευρωπαϊκή πρωτιά για τη Χάλκη: Κορυφαία στην Προστασία του Κλίματος στα Innovation in Politics Awards 2025 (pics)

Το νησί της Χάλκης που έχει καταφέρει να λειτουργεί ως πρότυπο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, προσέθεσε έναν ακόμη τίτλο στη διαδρομή του, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Προστασία του Κλίματος στα φετινά Innovation in Politics Awards 2025, ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες από όλη την Ευρώπη.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, στην πόλη της Βιέννης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του ετήσιου Innovation in Politics Gala, όπου παρουσιάστηκαν οι πιο καινοτόμες πολιτικές πρωτοβουλίες από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο διεθνή αναγνώριση για το έργο «Greece’s First Eco Island», αλλά και έναν μεγάλο σταθμό για την Ελλάδα και τον νησιωτικό κόσμο.

«Σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων για το περιβάλλον και την ενεργειακή μετάβαση, ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, με μια μικρή κοινωνία λίγων κατοίκων, αποδεικνύει ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από τις τοπικές κοινωνίες», σημειώνει ο κ. Φραγκάκης και προσθέτει:

«Η επιτυχία αυτή είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας, τόσο της κοινωνίας της Χάλκης, που αγκάλιασε με θάρρος και υπευθυνότητα την πράσινη μετάβαση, όσο και του Δήμου Χάλκης, που πίστεψε σε ένα φιλόδοξο όραμα και το υλοποίησε με συνέπεια αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΔΕΗ και των υπολοίπων εταίρων και υποστηρικτών μας, που στάθηκαν αρωγοί σε κάθε βήμα».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δήμαρχος Χάλκης: «Η νίκη αυτή είναι νίκη των πολιτών μας, των παιδιών μας, των ανθρώπων που πίστεψαν ότι ένα μικρό νησί μπορεί να γράψει ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν εκπροσωπούμε μόνο τη Χάλκη, αλλά όλα τα μικρά νησιά που παλεύουν με υπερηφάνεια, με όνειρα και με ψυχή. Σήμερα η Χάλκη είναι το παράδειγμα. Αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε μικρό νησί η μια άλλη μικρή κοινωνία που τολμά».