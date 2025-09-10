Εύβοια: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στο Προκόπι

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια λίγο μετά τις 13:30.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χλμ. νότια του Προκοπίου με εστιακός βάθος 5χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ λίγο πριν τις 12:30 το βράδυ της Τρίτης, με το επίκεντρο να βρίσκεται σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού, στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον χερσαίο χώρο και συγκεκριμένα 5 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός χαρακτηρίστηκε επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.