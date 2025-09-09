Εξάρχεια: Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ με πτυσσόμενα γκλοπ στην κατοχή τους

Δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 26 και 30 ετών, συνελήφθησαν χθες στα Εξάρχεια για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς είχαν στην κατοχή τους δύο πτυσσόμενα γκλοπ, σύμφωνα με την ΕΡΤ η οποία επικαλούμενη πληροφορίες αναφέρει ότι πρόκειται για τους γιους πρώην υπουργού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τυπικό έλεγχο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων, όπου εντοπίστηκαν να κατέχουν τα εν λόγω γκλοπ.

Μετά τη σύλληψη τους οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο.