Εξάρχεια: Επίθεση κουκουλοφόρων σε αστυνομικούς των ΜΑΤ - 14 προσαγωγές

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια και πιο συγκεκριμένα επί της Εμμανουήλ Μπενάκη, μεταξύ αστυνομικών και αντιεξουσιαστών που συμμετείχαν σε πορεία μνήμης για τον αναρχικό που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους, πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, λίγο μετά τις 20:00 δημιουργήθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, αφού κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με καδρόνια και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών των ΜΑΤ στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών αλλά και κρότου - λάμψης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.