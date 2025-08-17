Πώς η νέα τεχνολογία επιταχύνει την καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα, εξηγεί Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Την ίδια στιγμή, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν εντατικά τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν ειδικά tablets και καταγράφουν τα αποτελέσματα των αυτοψιών σε online γεωχωρική βάση δεδομένων. Μέσω της εφαρμογής Digispect, οι αυτοψίες ολοκληρώνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Το σύστημα επιτρέπει άμεση εισαγωγή όλων των εγγράφων, επισύναψη φωτογραφιών και ψηφιακή υπογραφή. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας επιτρέπει στα κλιμάκια να διεκπεραιώνουν περισσότερες αυτοψίες σε σύντομο χρόνο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και επιταχύνοντας την άμεση στήριξη των πολιτών.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές Πρέβεζας - 'Αρτας και ειδικότερα στον δήμο Ζηρού, είναι τα εξής:

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: Έχουν καταγραφεί 4 «πράσινα», 6 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Γυμνοτόπου: Έχουν καταγραφεί 11 «κίτρινα» και 3 «κόκκινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Δρυοφύτου: Έχουν καταγραφεί 7 «κίτρινα» κτίρια.

Δημοτική Κοινότητα Παντανάσσης: Έχουν καταγραφεί 3 «πράσινα», 8 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα» κτίρια.

Από το υπουργείο σημειώνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς τα κλιμάκια συνεχίζουν τις αυτοψίες και καταχωρούν τα νέα δεδομένα στην ψηφιακή εφαρμογή «Digispect», η οποία συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτύπωσης και καταγραφής των πληγέντων κτιρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αυτοψίες καταγράφηκαν τα εξής:

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αλισσού: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

Δήμος Πατρέων