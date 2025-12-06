Επέτειος Γρηγορόπουλου: Έκτακτα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. - Πώς θα λειτουργήσει το μετρό

Έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα, λόγω των συγκεντρώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο μεταξύ, στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός.