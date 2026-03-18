Κρίση στη Μέση Ανατολή

Μετά από αγωνία πολλών ημερών περίπου 100 Έλληνες επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι, μαζί με τα κατοικίδια τους, μέσω της ειδικής επιχείρησης «Κιβωτός» του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, πρόκειται για 101 επιβάτες και 45 κατοικίδια, εκ των οποίων τα 42 ήταν μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Η πτήση επαναπατρισμού ξεκίνησε στις 13:30 και προσγειώθηκε στις 18:45.

«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα» δήλωσε στο πρακτορείο Orange Press, ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, υπάρχουν πλέον σαφή πρωτόκολλα «ώστε να διαχειριστούμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο μέλλον».

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

Οι μαρτυρίες των επιβατών αποτυπώνουν την αγωνία των τελευταίων ημερών αλλά και την τεράστια ανακούφιση. Μια γυναίκα που κρατούσε τον μεγαλόσωμο σκύλο της σημείωσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες. Όπως καταλαβαίνετε για εμάς δεν είναι απλά κατοικίδια. Είναι μέλη της οικογένειάς μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε πίσω».

Ένας άνδρας που συμμετείχε στην αποστολή τόνισε την αίσθηση ασφάλειας που νιώθει πλέον στην Ελλάδα: «Οι πύραυλοι υπάρχουν, τα drones υπάρχουν, οπότε εδώ αισθανόμαστε επιπλέον σίγουροι και ασφαλείς. Καμία άλλη χώρα δεν νομίζω ότι έχει κάνει τέτοιον επαναπατρισμό».

Παρά τις γραφειοκρατικές προκλήσεις και τις καθυστερήσεις, οι συνοδοί υπογράμμισαν τη συντονισμένη προσπάθεια της πρεσβείας και των υπουργείων. «Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας. Είναι κομμάτι της ζωής μας», ανέφερε μια άλλη ιδιοκτήτρια, ενώ μια τρίτη συμπλήρωσε συγκινημένη: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καταφέραμε το ακατόρθωτο».

