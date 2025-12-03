Επεισόδια με χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και ΜΑΤ στο Υπουργείο Μεταφορών (pics&vid)

Μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών, ανάμεσα στους οδηγούς ταξί και τα ΜΑΤ.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Απεργία ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης

Σημειώνεται ότι χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, θα παραμείνει η χώρα, λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των οδηγών.

Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.

Υπενθυμίζεται πως χθες οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έστησαν σκηνές έξω από το κτίριο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί.

Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.