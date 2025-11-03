Θεσσαλονίκη

Επίθεση οπαδών κατά άλλων οπαδών, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να συμπαρασταθούν στους κατηγορουμένους, σημειώθηκε στην είσοδο των δικαστηρίων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάζεται σήμερα η δίκη για τη στυγερή δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην είσοδο των δικαστηρίων, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τούς επιτέθηκαν πετώντας μπουκάλια, ξύλα και καρέκλες.

Άμεσα αντέδρασαν οι αστυνομικοί της διμοιρίας των ΜΑΤ και απώθησαν τους επιτιθέμενους κάνοντας και χρήση δακρυγόνων, ενώ σύμφωνα με το ΣΚΑΙ έγιναν δύο συλλήψεις.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από φραστική αντιπαράθεση, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή κατά την προσαγωγή των δώδεκα κατηγορούμενων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Αυτή την ώρα είναι ήρεμη η κατάσταση.

Πριν από λίγο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε η οικογένεια του Άλκη μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης.