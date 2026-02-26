Εντοπίστηκε στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας

Στη Γερμανία εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη Λόρα που αγνοούταν από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ρίου.

Υπενθυμίζεται πως μετά από 5 επίσημα αιτήματα των Αρχών προς την αεροπορική εταιρεία Lufthansa που πέταξε προς τη Γερμανία η 16χρονη Λόρα στο φως της δημοσιότητας ήρθε το e-mail με το οποίο η γερμανική εταιρεία επιβεβαιώνει στην ΕΛ.ΑΣ., πως πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

H απάντηση της εταιρείας ήταν λιτή και σύντομη αναφέροντας πως η Λόρα ταξίδεψε μόνη της.

Σημειώνεται πως οι λόγοι της φυγής της δεν έχουν διευκρινιστεί, με φίλη της να δηλώνει πριν από εβδομάδες στα ΜΜΕ ότι η 16χρονη είχε έρθει αντιμέτωπη με προκλήσεις από τις αλλαγές που είχε επιφέρει η μετανάστευση της οικογένειάς της από το εξωτερικό στην Ελλάδα

«Γενικά, μάς είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από τη Γερμανία στην Ελλάδα τη δυσκόλευσε πάρα πολύ. Μέχρι να γνωρίσει κόσμο, μέχρι να μάθει τη γλώσσα, και μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες στο σχολείο», είχε πει χαρακτηριστικά άτομο του κύκλου της.