Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία Adel σε Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Αγρίνιο

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, καθώς πλημμυρικά φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 112 έστειλε προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Νωρίτερα, κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων και της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο μετά τις 21:00, εφιστώντας την προσοχή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Πρόκειται να σημειωθεί και πάλι στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!»

Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Κέρκυρα από νωρίς το απόγευμα και συνεχίζεται έως αυτή την ώρα, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Την ίδια ώρα, στο Ζευγαράκι Αιτωλοκαρνανίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Στο ίδιο χωριό, προβλήματα από την κακοκαιρία, υπήρχαν και το 2017.

Κλειστά σχολεία

Λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.

Αγρίνιο: Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή Ζευγαράκι

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.