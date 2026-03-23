Ένταση στο Σύνταγμα: Απεργοί επιτέθηκαν σε οδηγό ταξί που εργαζόταν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των αυτοκινητιστών ταξί στο κέντρο της Αθήνας, με τους απεργούς να παρακολουθούν συνεχώς οδηγούς και ιδιοκτήτες που παραβιάζουν την απεργία.

Σημειώθηκαν έντονες στιγμές όταν κάποια ταξί διέσχισαν δρόμους κοντά στο Σύνταγμα, με καταγραφές φραστικών επιθέσεων και εκσφενδονισμών αντικειμένων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραλίγο να προκληθούν επεισόδια χειροδικίας.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οδηγοί ταξί πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Το περασμένο σαββατοκύριακο τα ταξί κυκλοφορούσαν κανονικά, καθώς οι οδηγοί είχαν προσωρινά αναστείλει την απεργία για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από σήμερα, όμως, οι κινητοποιήσεις εντείνονται, στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί αντιδρούν κυρίως στην υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτροκίνηση για τα νέα οχήματα από το 2026, ζητώντας παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.