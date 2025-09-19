Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» επειδή δεν προσέγγισε τη Μήλο - Τι λέει η εταιρεία

Ένταση επικράτησε χθες βράδυ στο πλοίο «Knossos Palace» της MINOAN LINES, όταν δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, λόγω έκτακτου απαγορευτικού.

Το πλοίο απέπλευσε στις 21:00 από τον Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο και ενδιάμεση στάση στη Μήλο. Όμως, γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε από την ΕΜΥ Έκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων με αποτέλεσμα ο κατάπλους στη Μήλο να θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια των 900 επιβατών. Έτσι, το πλοίο συνέχισε απευθείας για Ηράκλειο.

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Παράλληλα, η MINOAN LINES με επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, τους διέθεσε σνακ, ποτά και πρωινό, ενώ εξασφάλισε καμπίνες μέχρι το απόγευμα για τα 175 άτομα που είχαν προορισμό τη Μήλο. Η προώθησή τους θα γίνει με το επόμενο δρομολόγιο.

Την ίδια ώρα, ένας ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα ο πλοίαρχος να θέσει τις μηχανές σε «πάσα δύναμη». Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο στις 04:45, μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ώστε το παιδί να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Το Λιμενικό Σώμα με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το περιστατικό και τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών, ενώ η MINOAN LINES στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των επιβατών, σεβόμενη τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

Με την παρούσα ανακοίνωση, η MINOAN LINES επιθυμεί να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για το δρομολόγιο της 18ης Σεπτεμβρίου με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 21:00, ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου και τελικό προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης με άφιξη στις 06:30 π.μ.

Στις 00:00 τα μεσάνυχτα της 19ης Σεπτεμβρίου και ενώ το πλοίο KNOSSOS PALACE βρισκόταν εν πλω, εκδόθηκε Eκτακτη Αναγγελία Θυελλωδών Ανέμων αρ.308 από την ΕΜΥ. Κατά συνέπεια η προσέγγιση στο Λιμάνι της Μήλου κρίθηκε πως παρουσίαζε κινδύνους για την ασφάλεια των 900 επιβατών, και το πλοίο συνέχισε απευθείας προς τον τελικό του προορισμό, το Ηράκλειο, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό στις 00:48 με εσωτερική ανακοίνωση αλλά και αποστολή Δελτίου Τύπου προς: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, τον ΑΡΧΗΓΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, τη Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, το Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ.

Επιπλέον, το κεντρικό πρακτορείο της εταιρίας στη Μήλο, συνέδραμε στην ενημέρωση των επιβατών που θα ταξίδευαν από τη Μήλο.

Ανακοίνωση εντός του πλοίου ώρα 00:48 της 19ης Σεπτεμβρίου 2025: «Αγαπητοί επιβάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων αρ.308 της ΕΜΥ και για λόγους ασφαλείας, το πλοίο δε θα προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου. Παρακαλούνται οι κ.κ επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να επικοινωνήσουν με τη reception για τις σχετικές οδηγίες».

Η ευθύνη για την έκδοση δελτίων καιρού, ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες Αρχές και δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, κατανοώντας πλήρως την καταπόνηση των 175 επιβατών που είχαν προορισμό τη Μήλο, η MINOAN LINES προχώρησε άμεσα σε ενέργειες υποστήριξης: προσφέρθηκαν σνακ, χυμοί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και πρωινό μετά την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εταιρεία μετά την αποβίβαση των υπολοίπων επιβατών στο Ηράκλειο, μερίμνησε ώστε στους επιβάτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στη Μήλο, να παρασχεθεί διαμονή σε καμπίνες έως τις 16.00 το απόγευμα, ως μία ακόμη πρωτοβουλία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στο λιμάνι της Μήλου με το επόμενο δρομολόγιο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ανήλικος επιβάτης παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Στο πλοίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οξυγόνο, ωστόσο η Διοίκηση της MINOAN LINES και ο Πλοίαρχος, με μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έθεσαν τις μηχανές του πλοίου σε «πάσα δύναμη», με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το λιμάνι του Ηρακλείου στις 04:45 (μία ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα από την προβλεπόμενη), όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο».