Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την δεύτερη υπόθεση, η οποία επικεντρώνεται στο σκάνδαλο των εκβιασμών και την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Για την υπόθεση αναμένεται να ασκηθούν διώξεις και να εκδοθούν νέα εντάλματα όχι μόνο για τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό φερόμενα ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης αλλά και στον πρώην Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε Ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός δικηγόρος των Χανίων που μεσολάβηση στην πώληση των 175 στρεμμάτων.

Η αρχική έρευνα για τη διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη πώληση όπλων αποκάλυψε τελικά πλήθος εγκληματικών πράξεων με τεράστιο οικονομικό όφελος. Τα αποδεικτικά στοιχεία για εκβιασμούς, απόπειρα ανθρωποκτονίας, υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας τους καίνε. Οι δικογραφίες αριθμούν περίπου 1.800 σελίδες.

Μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας θα βγει και η απόφαση και αύριο ακόμα 16 φερόμενα μέλη θα προσέλθουν, θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.