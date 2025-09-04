Ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο

Ένας άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, μέσα σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και ένα κυνηγητικό όπλο, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.