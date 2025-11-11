ΕΛΤΑ - ΚΕΠ: Στο τραπέζι το μοντέλο «shop in shop»

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ έχει τεθεί και η πρόταση αξιοποίησης των χώρων των ΚΕΠ, μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να στεγαστούν ταχυδρομεία με το μοντέλο «shop in shop».

Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα ΚΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, αναφέρει το ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Στην εξίσωση εξακολουθεί να βρίσκεται και η δυνατότητα λειτουργίας σημείων από ιδιώτες, μέσω διαγωνισμού, αν και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν προτάσεις που εξετάζονται, με στόχο να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων χωρίς να διακοπεί πλήρως η λειτουργία ορισμένων καταστημάτων. Αδιαπραγμάτευτη, προς το παρόν, φαίνεται να είναι η διασφάλιση της παρουσίας ταχυδρομείου σε κάθε νησί, ενώ θεωρείται εξίσου σημαντικό να λειτουργούν καταστήματα και στους 330 μητροπολιτικούς δήμους της χώρας.

Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμεί περίπου 410 καταστήματα, μετά το κλείσιμο 46 σημείων, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ρολά έχουν κατεβάσει και αρκετά κέντρα διανομής, πολλά εκ των οποίων έχουν περάσει πλέον σε ιδιωτικά χέρια.