Ελληνικό FBI: Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο - Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια

Στη σύλληψη 13 υπηκόων Τουρκίας που κατείχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, προχώρησαν σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσά τους είναι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στις αποσκευές τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.