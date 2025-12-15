Έλληνας ο «εγκέφαλος» που μετέφερε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική - Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, που ίσως φτάνει και την εξαπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έναν τόνο, εντοπίστηκε σε πλοίο, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι Έλληνας.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στη χώρα μας. Βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά ανήκει στον ίδιο.

Η διαδρομή του πλοίου

Το πλοίο φέρεται να ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Μέχρι χθες το βράδυ είχε καταμετρηθεί περίπου ένας τόνος, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ποσότητα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το φορτίο μεταφερόταν χωρίς να είναι προκαθορισμένο το λιμάνι εκφόρτωσης στην Ευρώπη.

Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τα πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου έχουν συλληφθεί, ενώ άλλα πέντε άτομα συνελήφθησαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Το σκάφος βρίσκεται ρυμουλκούμενο στον Ατλαντικό Ωκεανό, υπό τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, το οποίο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίσημη καταμέτρηση των ναρκωτικών και να δρομολογηθεί η μεταφορά των συλληφθέντων μελών του πληρώματος στην Ελλάδα.

Διεθνής συνεργασία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.