Ελ. Βενιζέλος: Ακυρώθηκαν 45 πτήσεις λόγω Μέσης Ανατολής

Ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», εξαιτίας των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος εναέριων χώρων σε χώρες της περιοχής.

Η εν λόγω κατάσταση επηρεάζει άμεσα τα δρομολόγια από και προς προορισμούς της ευρύτερης «φλεγόμενης» ζώνης.

Μόνο για σήμερα (1/3) έχουν ακυρωθεί 45 πτήσεις. Όπως προκύπτει από τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου, δεν πραγματοποιήθηκε η πτήση για Τελ Αβίβ στις 09:55, καθώς και δύο προγραμματισμένες πτήσεις για Ντουμπάι στις 10:00 και στις 11:00. Παράλληλα, ακυρώθηκαν και επιπλέον πτήσεις προς Τελ Αβίβ εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες (28/2) είχαν ματαιωθεί τουλάχιστον 20 πτήσεις, ενώ εκτιμάται πως το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Ιράν και το Ιράκ, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στα διεθνή δρομολόγια.