Εκδήλωση για την 113η επέτειο μάχης του Σαραντάπορου

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 113ης επετείου της μάχης του Σαρανταπόρου στο Μνημείο του «Στρατιωτικού Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων - Χάνι Χατζηγώγου» πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, παρουσία του διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η εκδήλωση περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον διοικητή της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο στο Μνημείο του «Στρατιωτικού Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων - Χάνι Χατζηγώγου».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νικόλαος Γάτσας, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος ε.α. Ιωάννης Γιάγκος, ο αρχιμανδρίτης π. Βησσαρίων Καραλάσκος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσώνος Χαρίτωνος, ο περιφερειακός συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας και επίτιμος διοικητής Γ' Σώματος Στρατού «Μέγας Αλέξανδρος» αντιστράτηγος ε.α Δημήτριος Μπίκος, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας κα. Μαρία Γαλλιού, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.