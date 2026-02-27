Έχασε τη ζωή της 67χρονη ΑμΕΑ κατά την αποβίβασή της στο αεροδρόμιο Αθηνών – Ανακοίνωση του ΔΑΑ

Τη ζωή της έχασε μία 67χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κατά την χθεσινή αποβίβασή της από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας με νυχτερινή πτήση από την Κεφαλονιά και κατά τη διάρκεια παροχής ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, (αποβίβαση με τον ειδικό αναβατήρα), η ίδια και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στην άτυχη γυναίκα της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρίσκεται στο αεροδρόμιο και διακομίσθηκε ζωντανή στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Το συμβάν διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΑΑ- Συλλυπητήρια στους οικείους της - Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΑΑ «το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα, το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού».