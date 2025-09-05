Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πέντε ακόμη προφυλακιστέοι - Έρχονται νέες συλλήψεις

Συνεχίζονται οι απολογίες κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά οι οποίοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο σήμερα το πρωί, δεύτερη μέρα των απολογιών.

Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν απολογηθεί δέκα άτομα εκ των οποίων έχουν προφυλακισθεί πέντε ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφαση της εισαγγελέως για κράτησή τους ή όχι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

Όπως αναφέρει το neakriti, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταξύ των 17 ατόμων που δίνουν εξηγήσεις είναι και τα δύο αδέλφια που φέρονται να είχαν τον καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση.

Παράλληλα, η δικογραφία περιέχει αναφορές για εκτεταμένο δίκτυο επιρροής, με πρακτικές που ξεκινούν από τη δωροδοκία υπαλλήλων και φτάνουν έως και την απόπειρα απάτης με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

neakriti: Έρχονται νέα εντάλματα για συλλήψεις

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, καθώς διερευνάται δεύτερη δικογραφία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται βαριές κατηγορίες: εμπορία επιρροής κατ’ εξακολούθηση, εκβίαση, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, αλλά και «απιστία» κατά ΝΠΔΔ με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, όπως αναφέρει το τοπικό ενημερωτικό μέσο neakriti.gr

Στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι μέλη της οργάνωσης έφταναν στο σημείο να διαθέτουν όπλα προς πώληση ακόμη και μέσω διαδικτυακών καναλιών, με τιμές που κυμαίνονταν από 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από τις Αρχές στα ευρήματα της ΑΑΔΕ. Η έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναμένεται να αποκαλύψει την πλήρη οικονομική διάσταση της υπόθεσης και τα ίχνη του μαύρου χρήματος.