Έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το C-130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε στην Ελλάδα τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης.

Παράλληλα, λίγο μετά τις 13:00 έφτασαν στην Ελλάδα με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που επέζησαν από το τροχαίο δυστύχημα.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες οδηγούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης στις 13:08 το μεσημέρι.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος και παραμένει στη Ρουμανία, καθώς την Τετάρτη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών

«Το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2026, την αεροδιακομιδή – επαναπατρισμό δύο εκ των τριών Ελλήνων τραυματιών, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, που από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ήταν σε στενή συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ παράλληλα το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε διαρκή επαφή με το νοσηλευτικό ίδρυμα στην Τιμισοάρα, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.

Νωρίτερα σήμερα, στις 08:40 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα, σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών και στη συνέχεια το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Στο αεροδρόμιο ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», για την περαιτέρω ιατρική εκτίμηση της κατάστασής τους.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο στην Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή σήμερα η αεροδιακομιδή του για λόγους ασφαλείας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος και εύχονται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.»

Συνεχίζονται οι έρευνες

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών στη Ρουμανία συνεχίζονται, χωρία όμως να δίνονται απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Σημειώνεται, ότι την Τετάρτη ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Αδ. Γεωργιάδης: Χειρουργείται στη Ρουμανία ο τρίτος τραυματίας, επέμειναν οι γιατροί του ΕΚΑΒ να μείνει υπό παρακολούθηση

Νέα στοιχεία για την πορεία της υγείας του τρίτου οπαδού του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία και δεν θα επαναπατριστεί ακόμα, έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ενώ οι Ρουμάνοι είχαν πει ότι «θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ βρέθηκε ένα οίδημα στον αυχένα και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση με το χειρουργείο να ολοκληρώνεται ομαλά.

«Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος απάντησε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί».

«Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Με αφορμή όσα συνέβησαν στη Ρουμανία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμα ότι «η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν Έλληνα πολίτη μόνο του πίσω. Ακούω και βλέπω στα social media που λένε ότι το κάνουμε γιατί είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια. Πριν από μερικούς μήνες το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έφερε από την Κένυα δύο ορειβάτες. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα Έλληνα πίσω του μόνο ποτέ, δεν έχει να κάνει με θέμα δημοσιότητας, η Ελλάδα όπου και να είστε η Ελλάδα είναι πλάι σας»

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».