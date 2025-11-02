ΕΔΥΤΕ: Η Ελλάδα συμμετέχει στο «Aptitude» για τη δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας

Στο επίκεντρο τίθεται η Ευρώπη, μέσω του νέου έργου Aptitude, με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικών δοκιμών για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDIW), το οποίο με την ολοκλήρωσή του, θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη της ΕΕ να χρησιμοποιεί μια ενιαία, αξιόπιστη και ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ευθυγράμμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας μέχρι το 2027, καθιστώντας την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη, ασφαλή και γρήγορη.

Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Παρίσι, στα τέλη Οκτωβρίου. Το ευρωπαϊκό έργο Aptitude (Advanced Project for Trusted Identity Technologies and Unified Digital Ecosystem), συγκέντρωσε πάνω από 300 συμμετέχοντες που αντιπροσώπευαν 117 οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από 11 κράτη-μέλη της ΕΕ - Γαλλία (συντονιστής του έργου), Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ουγγαρία, καθώς και την Ουκρανία.

Το έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακής Ταυτότητας, μέσω του οποίου, θα δοκιμαστούν περιπτώσεις χρήσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη δυνατότητα των πολιτών να ταξιδεύουν, να κάνουν check-in και να διέρχονται τα σύνορα με ψηφιακά διαπιστευτήρια, χωρίς φυσικά έγγραφα. Επίσης, θα δοκιμαστούν οι ηλεκτρονικές και φυσικές πληρωμές, με ισχυρή ταυτοποίηση, καθώς θα παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, όπως τράπεζες, μεταφορές ή εγγραφή οχημάτων για ιδιοκτησία ή ενοικίαση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Τέλος, οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας ιδιωτικότητας.

Μέσα από τη συνεργασία κρατών-μελών και επιχειρήσεων, το έργο θα διασφαλίσει ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα θα έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, θα είναι ασφαλής, εύχρηστη και αποδεκτή σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο έργο με τη συνεισφορά αρκετών φορέων, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το έργο Aptitude έχει διάρκεια 24 μήνες (Οκτώβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2027) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe Programme, που στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDIW), με 50% χρηματοδότηση από την ΕΕ και 50% από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.