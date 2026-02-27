Έβρος: Συνεχής η μάχη με τα νερά - Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει ο δήμος Σουφλίου

Σταθεροποίηση παρουσιάζουν οι ροές και οι στάθμες των υδάτων στον Έβρο, ενώ μειωμένες είναι πλέον και οι ποσότητες νερού που εισέρχονται από τη Βουλγαρία.

Παρά, ωστόσο, τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία – αφού οι κάτοικοι των Λαβάρων αλλά και της γενικότερης περιοχής του Δήμου Σουφλίου, είδαν τη στάθμη να κατεβαίνει περίπου 20 εκατοστά – η περιοχή παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και αύριο, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει.

Η πολυήμερη υδραυλική πίεση που δέχονται τα αναχώματα διατηρεί υψηλή την επιφυλακή κατά μήκος της παρέβριας ζώνης, λόγω του ενδεχομένου νέων θραύσεων στα αναχώματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, που επιβεβαιώνονται και από τα δεδομένα του δορυφορικού συστήματος Copernicus, οι συνολικές πλημμυρισμένες εκτάσεις ανέρχονται σε περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 85.000 είναι καλλιεργημένη ή καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που προμηνύει σοβαρές επιπτώσεις για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κρίσιμη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Τυχερού Έβρου, όπου σημειώθηκε υπερχείλιση αναχωμάτων στη θέση Σπάζμα. Τα νερά υπερέβησαν το δευτερεύον ανάχωμα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περίπου 7.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο δήμος Σουφλίου έχει προχωρήσει σε συντονισμένες παρεμβάσεις, με τη συνδρομή του Στρατού και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του Τυχερού. Στρατιωτικό προσωπικό αναλαμβάνει την προετοιμασία σάκων με άμμο, οι οποίοι μεταφέρονται και τοποθετούνται από πολίτες στα πιο ευάλωτα σημεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση των αναχωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κάμπος της περιοχής παραμένει πλημμυρισμένος, κυρίως από τοπικά νερά που προήλθαν από την ενδοχώρα και δεν κατέστη δυνατό να διοχετευθούν στον Έβρο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς και της αυξημένης στάθμης του ποταμού. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία από τον σταθμό μέτρησης στο Πύθιο δείχνουν καθαρή υποχώρηση των υδάτων.

Συγκεκριμένα, η στάθμη έχει πέσει στα 5,85 μέτρα, από 6,82 μέτρα που ήταν πριν από τρεις ημέρες. Πρόκειται για πτώση σχεδόν ενός μέτρου, η οποία – σύμφωνα με κατοίκους που παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση – είναι πλέον ορατή και στο νότιο τμήμα του νομού.

Όπως εκτιμάται, ο κύριος όγκος του νερού έχει ήδη περάσει από την περιοχή, κατευθυνόμενος προς το Πέταλο. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες μεγάλες εισροές, από αύριο αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της εικόνας.

Παρά τη μείωση της στάθμης, οι Αρχές και οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούνται να διαχειριστούν είναι τα καταπονημένα αναχώματα. Εδώ και πολλές ημέρες δέχονται μεγάλες πιέσεις από τον όγκο του νερού, γεγονός που έχει προκαλέσει φθορές και έχει μειώσει τη συνοχή των χωμάτων που τα συγκρατούν. Αυτός είναι και ο βασικός φόβος των τοπικών φορέων, ακόμη και τώρα που η στάθμη του ποταμού εμφανίζει πτωτική τάση.

Ανάλογες παρεμβάσεις συνεχίζονται και στα Λάβαρα Έβρου, όπου συνεργεία του δήμου ενισχύουν με αδρανή υλικά τα σημεία που έχουν ήδη επιχωματωθεί. Οι πιέσεις που ασκεί ο μεγάλος όγκος νερού είναι ιδιαίτερα μεγάλες, γι’ αυτό και μέλη της δημοτικής αρχής και υπάλληλοι βρίσκονται επί 24ώρου βάσεως σε επιφυλακή, ελέγχοντας τα αναχώματα και αντλώντας συνεχώς τα εσωτερικά ύδατα του οικισμού.

Στο πλαίσιο της συνολικής κινητοποίησης, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος υπέβαλε αίτημα προς τη διοίκηση της 50ης Ταξιαρχίας για την διάθεση στρατιωτών, προκειμένου να συνδράμουν στην προετοιμασία σάκων άμμου για την αντιπλημμυρική θωράκιση κρίσιμων σημείων. Κατόπιν σχετικής συνδρομής, προετοιμάστηκαν 1.000 σάκοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με αγρότες της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάσχεση των υδάτων.

Παρά τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Η αντοχή των αναχωμάτων εξακολουθεί να δοκιμάζεται, ενώ οι πληγές που άφησε πίσω της η πλημμύρα σε καλλιέργειες και υποδομές είναι ήδη σημαντικές.

Ωστόσο, η συντονισμένη δράση των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των ίδιων των πολιτών αποδεικνύει πως η συλλογική προσπάθεια μπορεί να περιορίσει τις απώλειες και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας. Η επόμενη ημέρα θα απαιτήσει συστηματική αποτίμηση των ζημιών και στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης, με βασικό στόχο την θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.

Αίτημα εξαίρεσης από το AgriSnap για την ΕΑΕ 2025 λόγω πλημμυρών

Παράλληλα, σύμφωνα με το evros24, το αίτημα εξαίρεσης του Έβρου από τη διαδικασία monitoring (AgriSnap) για την ΕΑΕ 2025 τέθηκε στη συνάντηση με τον υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προέδρου της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Χρήστου Κατσαφάδου, του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χριστόδουλου Τοψίδη και του συντονιστή ανασυγκρότησης Έβρου Γεωργίου Κέλλη.

Στη συνάντηση, πέρα από τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες στον νομό, συζητήθηκε το ζήτημα της εφαρμογής του AgriSnap, με τους εκπροσώπους των Αγροτικών Συλλόγων να ζητούν την πλήρη εξαίρεση του Έβρου από τη διαδικασία για την τρέχουσα περίοδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική επιστολή που απέστειλαν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα και οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση των παραγωγών στα αγροτεμάχιά τους. Μεγάλο μέρος των εκτάσεων παραμένει κάτω από το νερό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι μη προσβάσιμο.

Σύμφωνα με τους Συλλόγους, υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η λήψη γεωχωρικών φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής AgriSnap, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους. Για τον λόγο αυτό ζητούν την άμεση εξαίρεση του νομού από τη διαδικασία monitoring για την περίοδο που καλύπτει η ΕΑΕ 2025, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη παράταση δεν επαρκεί, καθώς εκτιμάται ότι τα νερά δεν θα υποχωρήσουν πριν περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι ενδεχόμενη μη καταβολή ενισχύσεων θα επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρουν, ο πρωτογενής τομέας της περιοχής έχει ήδη δοκιμαστεί από ζωονόσους, πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, ζητούν την άμεση εφαρμογή της κυβερνητικής ανακοίνωσης σχετικά με τα ΑΤΑΚ, ώστε να επιτρέπεται η καταχώρηση αγροτεμαχίων ίσης ή μικρότερης έκτασης των 20 στρεμμάτων χωρίς πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια και χωρίς κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Νομού Έβρου δηλώνουν ότι παραμένουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για συνεργασία και διευκρινίσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης.





