Έβρος: Σοβαρά προβλήματα από την απότομη άνοδο της στάθμης των υδάτων

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο λόγω της απότομης ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Η αύξηση αυτή έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με το νερό να φτάνει πλέον έως τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το pameevro.gr, οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν ανεβάσει δραματικά τη στάθμη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό σε χωράφια -καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει-, αγροτικές οδούς και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Σαφείς οδηγίες στον Έβρο -Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:

Στις ιρλανδικές διαβάσεις

Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης

Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

Διδυμότειχο: Πλημμύρισαν αυλές σπιτιών, τα νερά του Έβρου έφτασαν στο Πύθιο - Λιμνοθάλασσα ως τις σιδηροδρομικές γραμμές

Στο Διδυμότειχο σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη αφού η στάθμη του Ερυθροποτάμου είναι αρκετά ψηλά. Οπως αναφέρει το evros-news, πλημμύρισαν αυλές σπιτιών κάτω από το ανάχωμα στην περιοχή Πέτρας κοντά στην Πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου κάνουν αντλήσεις υδάτων.

Χθες, τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν ως τα σπίτια του χωριού Πύθιο Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα στις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά στο χωριό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαμ, ενώ το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, αλλά και αυτό του μπάσκετ έχουν σχεδόν χάθηκαν μέσα στα νερά.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στη Λήμνο

Σαρωτικό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, όπου, μέσα σε λίγες ώρες, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρεύματα και με το πέρας αυτών έμεινε η λάσπη. Επιχειρήσεις γέμισαν επίσης με λάσπη. Νωρίτερα, είχε ηχήσει μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Limnoslive, στην αγορά της Μύρινας, στην πλατεία ΚΤΕΛ και στους γύρω δρόμους, στα Καραμαλίδικα, αλλά και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστήματα, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι και σπίτια γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να τις απομακρύνουν.

Ακατάλληλο για πόση το νερό της Μύρινας

Στο μεταξύ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες, συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ ζητείται από τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Μήνυμα 112

Το πρωί του Σαββάτου, μήνυμα από το 112 ήχησε στη Λήμνο καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με χαρακτηριστικό όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.