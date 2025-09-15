Ε. Λέκκας για σεισμό στην Αμοργό: Δεν προκαλεί καμία ανησυχία - Είναι μέσα στο πρόγραμμα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ για τον σεισμό των 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί μεταξύ Ανύδρου και Αμοργού, δήλωσε ότι «δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι αυτό που ουσιαστικά είχαμε προδιαγράψει μετά τη μεγάλη κρίση τον Φεβρουάριο, ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς 4,5 μέχρι και 5 ενδεχομένως Ρίχτερ χωρίς αυτό να αποτελεί απειλή για τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά».

Ο κύριος Λέκκας σημείωσε ότι ο σεισμός έγινε πιο πολύ αισθητός στην Αμοργό. Σημείωσε δε, ότι ο σεισμός σημειώθηκε στον ευρύτερο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, το επίκεντρο του δηλαδή τοποθετείται σε αυτό το τόξο, που έχει σαν κέντρο τη νήσο Άνυδρο, που είναι και το νησί που ήταν ουσιαστικά πολύ κοντά στα επίκεντρα των μεγάλων σεισμών, δηλαδή των 5,2 και 5,3.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι δεν αναμένονται μεγάλοι μετασεισμοί, σημειώνοντας ότι αυτοί θα είναι της τάξεως των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με μικρή πιθανότητα να γίνει ένας μεγαλύτερος σεισμός της τάξεως των 4,5, αλλά δεν αποκλείεται και ένας μεγαλύτερος, δηλαδή 4,7 ή 4,8.

«Είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει. Μετά τη μεγάλη σεισμική δραστηριότητα, την πρωτόγνωρη σεισμική δραστηριότητα. Με 23.000 σεισμούς μέσα σε ένα μήνα», ανέφερε ο κ. Λέκκας.