ΔΥΠΑ: Μείωση 7,3% στους εγγεγραμμένους ανέργους τον Σεπτέμβριο

Σε 720.039 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 56.287 άτομα (-7,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά 70.805 άτομα (-9,0%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Αύγουστο 2025.

Επιπλέον, ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθε σε 171.667 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -2.273 άτομα (-1,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 1.063 άτομα (0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Αύγουστο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 720.039 ατόμων, 410.662 (ποσοστό 57,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 309.377 (ποσοστό 43,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 233.213 άτομα (ποσοστό 32,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 486.226 άτομα (ποσοστό 67,5%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 217.125 άτομα (ποσοστό 30,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 337.650 άτομα (ποσοστό 46,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 252.014 άτομα (ποσοστό 35,0%) και 146.567 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.667 άτομα, από τα οποία οι 165.916 (ποσοστό 96,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.398 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 120.269 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 137.177 (ποσοστό 79,9%) είναι κοινοί, 1.314 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.751 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 796 (ποσοστό 0,5 %) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 26.431 (ποσοστό 15,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 198 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.