Δύο οπές που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς εντοπίστηκαν στην τζαμαρία γραφείων του ΚΕΦΟΔΕ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον Ταύρο, όταν υπάλληλος του ΚΕΦΟΔΕ εντόπισε τρύπες σε τζάμια κτηρίου όπου στεγάζονται γραφεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, γύρω στις 9:30, κατά την είσοδό του στο κτήριο, παρατήρησε οπές που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς σε δύο τζάμια και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Τα γραφεία είχαν κλείσει το προηγούμενο βράδυ στις 7:30, χωρίς να έχει διαπιστωθεί κάτι ασυνήθιστο έως τότε.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί βολίδες ή άλλα στοιχεία που να εξηγούν την προέλευση των ζημιών. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή ειδικών συνεργείων, ενώ η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση.