Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου - Επί ποδός περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των αυριανών εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούν προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. θα κλείσουν από τις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μεταβολές στη λειτουργία των ΜΜΜ

Παράλληλα, μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ, από το Σάββατο και θα ισχύσουν έως την Τρίτη και ώρα 06:00, στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Επιπλέον, αύριο Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ