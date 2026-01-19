Δολοφόνησαν βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Θανατηφόρο επεισόδιο σημειώθηκε στη Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε οδηγηθεί στις φυλακές το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία Αλβανού στον δρόμο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το θύμα, από την πλευρά του, φέρεται να είχε επίσης απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε καταφέρει να δραπετεύσει και να διαφύγει στη χώρα του, όμως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.