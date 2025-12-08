Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Να ερευνηθεί ο ρόλος μεσίτη της Μυκόνου ζήτησε η εισαγγελέας

«Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων» είπε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η εισαγγελέας της Έδρας που ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου 2024 στο Νέο Ψυχικό.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι όπως δικάζονται ο 45χρονος ως εκτελεστής και ο 48χρονος ως συνεργός για το έγκλημα.

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να αντιτάξουν» ανέφερε.

Κατά την εισαγγελέα η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί εκ νέου ώστε να εντοπιστεί εκείνος που έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του τοπογράφου. Έτσι ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης από τις αρχές, ώστε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου και να διακριβωθεί αν το πρόσωπο αυτό ενδέχεται να είναι συγκεκριμένος μεσίτης που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «ένα μεθοδευμένο σχέδιο» που καταστρώθηκε για την εξόντωση του Παναγιώτη Στάθη, γεγονός που μεταξύ άλλων προκύπτει από τις κινήσεις του 45χρονου κατηγορούμενου ως εκτελεστή την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος.

Παραθέτοντας τα στοιχεία της δικογραφίας, η εισαγγελέας τόνισε ότι ο 45χρονος κατηγορούμενος μετακινήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο από την οικία του, στην εταιρεία του στο Χαλάνδρι, στο γκαράζ της αδελφής του στο Μαρούσι, στο σημείο της δολοφονίας στο Νέο Ψυχικό και επέστρεψε πίσω χρησιμοποιώντας μεθοδευμένα και οργανωμένα τα οχήματα (μία μηχανή, ένα σκούτερ και ένα λευκό ΙΧ), ενώ κινήθηκε και πεζός, ώστε να αποκρύψει τη δράση του. Τόνισε επίσης πως ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί από κάμερες, στο επίμαχο σημείο, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας, αλλά και μία ημέρα πριν, κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί, όπως είπε, σε σύμπτωση.

Αναφερόμενη στο θύμα ως «έναν εύκολο στόχο για έναν έμπειρο εκτελεστή» η εισαγγελέας περίγραψε την εκτέλεση του τοπογράφου με πυρά από δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock και τον τρόπο που ο εκτελεστής προσέγγισε με την μηχανή που οδηγούσε τον στόχο του.

«Τον πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα προκαλώντας πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες» ανέφερε.

Η εισαγγελέας ζήτησε από τους δικαστές να μη δεχθούν τον ισχυρισμό του 45χρονου κατηγορούμενου ότι ο δράστης έχει καταγραφεί να πυροβολεί με το δεξί χέρι ενώ ο ίδιος είναι αριστερόχειρας, λέγοντας ότι η απόσταση δράστη και θύματος ήταν τόσο μικρή «που ευχερώς θα μπορούσε να πυροβολήσει με το άλλο χέρι, ιδίως όταν είναι εκπαιδευμένος. Επιπλέον, έχει καταγραφεί να καθυστερεί την εναλλαγή των πιστολιών επειδή ακριβώς δεν χρησιμοποιεί το κύριο χέρι».

Όσον αφορά το κίνητρο του κατηγορούμενου ως εκτελεστή η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως αφορά το χρήμα: «Το 2021 μετά την αποφυλάκισή του, ήθελε να πάρει πίσω τα χαμένα χρόνια, γιατί αγαπά το χρήμα και την άνεση και επιζητούσε τον πλουτισμό. Στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα» είπε επισημαίνοντας πως αντίστοιχοι λόγοι ισχύουν και για τον 48χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που «παρείχε υλική και ψυχική συνδρομή στον δράστη».

Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι στο παρελθόν είχαν εμπλακεί στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.

Για τη σχέση των δύο κατηγορούμενων η εισαγγελέας είπε πως γνωρίστηκαν στην υπόθεση της απαγωγής του εφοπλιστή και πως μετά την αποφυλάκιση του 45χρονου είχαν και επαγγελματική συνεργασία. Ενώ ο 45χρονος είχε προφυλακιστεί για τη δολοφονία Στάθη εξακολουθούσε μέσω κινητού τηλεφώνου να έχει επικοινωνία με τον 48χρονο ανέφερε η εισαγγελέας επισημαίνοντας: «Τον είχε αποθηκεύσει ως “εργολάβο” και αποκαλούσε ο ένας τον άλλον “αδελφό”, συνομιλώντας μέσω εφαρμογών».

Για τον ρόλο του 48χρονου η εισαγγελική λειτουργός είπε πως μεταξύ άλλων ήταν να εξασφαλίσει το λευκό όχημα που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής.

Κατά την Εισαγγελέα, το θύμα που είχε κύρια επαγγελματική απασχόληση στη Μύκονο και είχε αναπτύξει επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα στο νησί, είχε μετακομίσει στην Αθήνα αφού είχε δεχθεί επιθέσεις αγνώστων. Έτσι η διαμάχη του τοπογράφου με γνωστό μεσίτη της Μυκόνου έχει ενδιαφέρον. Επικαλούμενη ένα μέιλ που είχε φτάσει στο θύμα η εισαγγελέας τόνισε: «Οι διαφορές δεν αφορούσαν μία μεμονωμένη συναλλαγή. Κατηγορεί τον θανόντα με συγκεκριμένα ονόματα για πλήθος συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ και ότι εξαιτίας του καταστράφηκαν περιουσίες με αθέμιτες πρακτικές».