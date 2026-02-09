Δημογλίδου για ΑΠΘ: Υπήρξε ενημέρωση της Πρυτανικής Αρχής και κατόπιν έγινε η επιχείρηση

Στα επεισόδια που έγιναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα οποία οδήγησαν σε μαζικές προσαγωγές νεαρών ατόμων καθώς και στο σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και μιας 21χρονης.

«Γίνεται μια μεγάλη έρευνα για να υπάρξουν ταυτοποιήσεις. Το ότι δεν συνελήφθησαν κάποια άτομα δεν σημαίνει τίποτα», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ. Και πρόσθεσε ότι «τραυματίστηκε σοβαρά ένας συνάδελφος, τον οποίο κατάφεραν να σώσουν αστυνομικοί την τελευταία στιγμή», σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα ήταν η εξέλιξη εάν ο τραυματίας παρέμενε στο σημείο που θύμιζε πεδίο μάχης. «Παρακολουθήσαμε τις βόμβες μολότοφ να πέφτουν βροχή» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζοντας ότι για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εντός και εκτός του Πανεπιστημίου ενημερώθηκε σχετικά τόσο η Πρυτανική Αρχή όσο και η εισαγγελική.

«Υπήρξε ενημέρωση της Πρυτανικής Αρχής και κατόπιν έγινε η επιχείρηση», διευκρίνισε η αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία σχολίασε ότι το γεγονός ότι αφέθησαν ελεύθεροι οι προσαχθέντες δεν σημαίνει ότι δεν θα ταυτοποιήθούν για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. «Υπάρχουν εργαστηριακά δεδομένα από υπολείμματα από τις βόμβες μολότοφ που εκτοξεύθηκαν εις βάρος των αστυνομικών και ευρήματα που βρέθηκαν εντός του Πανεπιστημίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις εικόνες που αξιωματικοί της Τροχαίας από το πρωί πραγματοποιούν μπλόκα και εκτεταμένους ελέγχους για παρατυπίες σε οδηγούς σε κεντρικά σημεία της Αθήνας τόνισε: «Eίναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε η χρήση του κινητού τηλεφώνου που οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, σε τροχαίο ατύχημα μέσα στον αστικό ιστό».

«Καθόλη της διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνται έλεγχοι σε αρκετά σημεία στο λεκανοπέδιο, τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με την ανάγκη που υπάρχει σε κάθε περιοχή», δήλωσε η κα Δημογλίδου. Μιλώντας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ΑΠΘ τόνισε ότι η ενημέρωση που είχαν ήταν από τους ίδιους τους συναδέλφους της που ήταν στο σημείο.

Υγειονομική βόμβα τα παράνομα καπνικά προϊόντα

Σχολιάζοντας το κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα σε πολλές περιοχές της χώρας δήλωσε ότι πρόκειται ουσιαστικά για «υγειονομική βόμβα» εξαιτίας του τρόπου που παρασκευάζονται. «Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ως προς την ποιότητα και τις συνθήκες παρασκευής τους», προσθέτοντας ότι ήταν τεράστια τα κέρδη.

Παράλληλα διέψευσε την επιχειρησιακή εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας στη σύλληψη του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κρατείται στο Αεροδικείο για κατασκοπεία και θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα.