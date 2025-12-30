Διχασμός και σκληρή αντιπαράθεση στα αγροτικά μπλόκα για κλιμάκωση ή διάλογο με την κυβέρνηση

Σε σαφή γραμμή ρήξης κινούνται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να εμφανίζονται διχασμένοι ανάμεσα σε όσους ζητούν κλιμάκωση και σε εκείνους που υποστηρίζουν την επιλογή του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Την εικόνα που διαμορφώνεται στα μπλόκα περιέγραψε στο Action24 ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστο Τσιλιά, λόγω της στάσης του υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Όσο δεν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ και πήγαινα στα μπλόκα, ήμουν ο καλός. Τώρα που πήγα εναντίον τους, έγινα κακός. Ο νοών νοείτω», δήλωσε αρχικά ο κ. Ανεστίδης. Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ενότητα στον αγροτικό κόσμο, υποστήριξε: «Σήμερα όλη η κυβέρνηση ασχολείται με τον Τσιλιά από τα Πράσινα Φανάρια. Μία έλεγε ότι έχει 14 μπλόκα μαζί του, μία 22. Τελικά είναι μόνος του. Γιατί 14 μπλόκα πήγαν εκεί για να ακούσουν τι θέλει να πει και όταν γύρισαν πίσω, κόντεψαν να φάνε ξύλο, γιατί δεν είχαν απόφαση Γενικής Συνέλευσης για να πάνε εκεί, ούτε τίποτα».

Υποστήριξε ότι επρόκειτο για μεμονωμένους αγρότες που μετέβησαν απλώς για να ακούσουν τις τοποθετήσεις του κ. Τσιλιά. «Πήγαν μεμονωμένοι άνθρωποι από τα μπλόκα, να ακούσουν τι θα πει. Αν αυτά που λέει ο κ. Τσιλιάς είναι σοβαρά και τον είπαν “καλικάντζαρο”, εγώ νομίζω και λίγα του είπαν. Οι καλικάντζαροι είναι για τα Χριστούγεννα και πέρασαν», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, διερωτήθηκε: «Ποιος τον εμποδίζει να πάει; Είναι μόνος του στο μπλόκο. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Δηλαδή ολόκληρη η κυβέρνηση κρέμεται σ’ ένα πρόσωπο που λέγεται Τσιλιάς, που λέει ότι είναι γραμματέας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που δραστηριοποιείται στη δική μας περιοχή και στη δική του δεν έχει τίποτα; Μήπως θέλουν να καλύψουν κάτι;».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής επέμεινε ότι η συντριπτική πλειονότητα των μπλόκων παραμένει ενωμένη, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής. «Τα 60 μπλόκα που είμαστε στην Πανελλαδική Επιτροπή είμαστε ενωμένα, με κοινή εκπροσώπηση. Αυτοί που δεν είναι μαζί μας, ας πάνε να μιλήσουν. Γιατί ήρθαν και συμφώνησαν στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής και τώρα πάνε και κάνουν συγκεντρώσεις; Ας διαφωνούσαν εκεί», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες λόγω των κινητοποιήσεων στους δρόμους, ο κ. Ανεστίδης απέδωσε ευθέως την ευθύνη στην κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση φταίει γιατί κατανοεί τα προβλήματά μας. Δεν θέλω να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να πάρει θέση για τη Mercosur. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούμε τι σημαίνει;», κατέληξε.

Άγριος καυγάς ανάμεσα σε αγρότες που τάσσονται υπέρ και κατά του διαλόγου

Υπενθυμίζεται οτι απόρροια της έντασης ανάμεσα στους αγρότες ήταν και ο καυγάς που ξέσπασε σε εκπομπή στην ΕΡΤ ανάμεσα στον πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, και το μέλος του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, οι οποίοι συμμετείχαν τηλεφωνικά.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσίλιας περιέγραψε την πορεία των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για την κατεύθυνση που έχουν λάβει τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως σημείωσε, οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο πριν από έναν μήνα, αναδεικνύοντας ήδη από την πρώτη εβδομάδα όλα τα βασικά τους αιτήματα, ενώ - όπως υποστήριξε - η κυβέρνηση γνωρίζει πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη εβδομάδα. Την τρίτη, όμως, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς, τελικά, τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο αγροτικός διάλογος έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από το τραπέζι, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ανακοινώσεις συγκεκριμένων μέτρων.

Ο κ. Τσίλιας τόνισε ότι η πλευρά του ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις, διευκρινίζοντας πως δεν έχει κλείσει κανένα ραντεβού για διάλογο. «Το μόνο που έγινε ήταν να θορυβηθούν εκείνοι που βρίσκονται στη Νίκαια», ανέφερε, κατονομάζοντας τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα. Όπως είπε, στα 35 χρόνια που βρίσκεται στον συνδικαλισμό, ουδέποτε κάθισε μαζί τους στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι σε κάθε συνάντηση με την κυβέρνηση ακολουθούσαν δεύτεροι.

«Πόσο ακόμη να μείνουμε στον δρόμο;» αναρωτήθηκε, παραπέμποντας σε δηλώσεις του κ. Βασιλείου από τα μπλόκα της Νίκαιας, σύμφωνα με τις οποίες ο διάλογος θα ξεκινούσε μετά τα Φώτα. «Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Απόκριες», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά του καλεί σε διάλογο, αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συγκεκριμένα πρόσωπα που –όπως υποστήριξε– καθοδηγούνται από κομματικές παρατάξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι στο δικό του μπλόκο δεν εμφανίστηκε κανένας πολιτικός αρχηγός. «Σε εμένα δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση Σέφη και ο έντονος διάλογος

Στο άκουσμα των καταγγελιών του κ. Τσίλια, ο κ. Σέφης αντέδρασε, δηλώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ακούει αναφορές σε κόμματα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, γεγονός που -όπως είπε - τον λυπεί. Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών:

Τσίλιας: «Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.»

Σέφης: «Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι ούτε λαγοί. Υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.»

Τσίλιας: «Σε ποιον τα λες αυτά;»

Σέφης: «Ο κύριος δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός. Δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.»

Τσίλιας: «Τριάντα πέντε χρόνια ήμασταν “εμείς και εσείς”. Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος, τίποτε παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…»