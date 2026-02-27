Το Deree υπέβαλε αίτηση να γίνει Πανεπιστήμιο - Ποιες σχολές θα έχει

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), από το Deree. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το Κολλέγιο προχωρά σε ενίσχυση της θεσμικής του παρουσίας με τη δημιουργία πανεπιστημίου.

Η ανακοίνωση του Αμερικανικού Κολλεγίου

Στις 26 Φεβρουαρίου 2026, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) υπέβαλε επίσημα αίτηση, σύμφωνα με τον Νόμο 5094/2024, για την ίδρυση του Deree, The American University of Greece (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος), ενός Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Roger Williams, με έδρα το Bristol στο Rhode Island των ΗΠΑ.

Με την ενέργεια αυτή ευθυγραμμίζεται το διαχρονικά εδραιωμένο ακαδημαϊκό μοντέλο του ACG, με το θεσμοθετημένο από την πολιτεία πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρέχοντας επίσημη αναγνώριση, εντός του εθνικού συστήματος, σε μια ακαδημαϊκή δομή που λειτουργεί εδώ και χρόνια στο ACG.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με έτος ίδρυσης το 1875, είναι ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος λειτούργησε με συνεπή αποστολή, διεθνή προσανατολισμό και προσήλωση στην ακαδημαϊκή ποιότητα. Σταθερή δέσμευσή του είναι η διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών του και η προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η προσθήκη του Deree, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος Ν.Π.Π.Ε., στις υπάρχουσες βαθμίδες ανώτατης εκπαίδευσης τοποθετεί το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε θέση να προσφέρει κρατικά αναγνωρισμένες, πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές ενώ παράλληλα διατηρεί την εκπαιδευτική του φιλοσοφία και τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα που το χαρακτηρίζουν.

Η συνεργασία με το αμερικανικό πανεπιστήμιο

Η ακαδημαϊκή συνεργασία πραγματοποιείται με το Πανεπιστήμιο Roger Williams, το οποίο φέρει διαπίστευση από το New England Commission of Higher Education (NECHE) και αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Με την κινητικότητα των φοιτητών να αυξάνεται διεθνώς και τα ακαδημαϊκά συστήματα να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα, το Πανεπιστήμιο Deree θα προσφέρει αυθεντική αμερικανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, στηρίζοντας περαιτέρω τη φιλοδοξία της Ελλάδας να αναδειχθεί σε πόλο παγκόσμιας ανώτατης εκπαίδευσης και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή.



Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται η δυνατότητα παροχής αμερικανικού τύπου πανεπιστημιακών σπουδών μέσω ενός πλήρως ρυθμισμένου ελληνικού θεσμικού πλαισίου. Η δημιουργία Ν.Π.Π.Ε. θα διευκολύνει την επίσημη υλοποίηση αυτής της προοπτικής, προσφέροντας στους φοιτητές την ευκαιρία να λάβουν ένα πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου, ενώ σπουδάζουν στην Ελλάδα.

Τη συνεργασία ενισχύει περαιτέρω η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Deree, η οποία συνδέεται στενά με τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Roger Williams στη διεπιστημονική και βιωματική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τον συνδυασμό επαγγελματικής προετοιμασίας, με ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο.

«Μαζί ανοίγουμε νέους δρόμους για τους φοιτητές, ώστε να μετέχουν στη διεπιστημονική μάθηση, να αναπτύξουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να προετοιμαστούν επαγγελματικά εντός του θεσμοθετημένου από την πολιτεία πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση» δήλωσε ο Ιωάννης Ν. Μιαούλης, PhD, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Roger Williams. «Συνδέοντας το κοινό μας όραμα για την εκπαίδευση, τις αξίες και τα ακαδημαϊκά πρότυπα, ενισχύουμε τις διεθνείς ευκαιρίες και προετοιμάζουμε τους αποφοίτους να ηγηθούν και να καινοτομήσουν σε έναν ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο».

Ποιες σχολές θα έχει

Εν αναμονή της αδειοδότησης και της έγκρισης των προγραμμάτων, το Deree, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος Ν.Π.Π.Ε. θα αποτελείται από 3 Σχολές (α. Διοίκησης & Οικονομικών, β. Τεχνών, Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και γ. Επιστημών & Τεχνολογίας) που θα προσφέρουν 24 προπτυχιακά και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην πρώτη φάση λειτουργίας του. Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα οδηγούν σε τίτλους σπουδών που απονέμονται από ίδρυμα πιστοποιημένο από το NECHE και αδειοδοτημένο από την Πολιτεία του Rhode Island. Καθώς η Σχολή Διοίκησης Mario J. Gabelli του Πανεπιστημίου Roger Williams φέρει πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), τα πτυχία επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Deree θα είναι επίσης πιστοποιημένα από τον AACSB.

Πιστό στην εκπαιδευτική παράδοση και τη μη κερδοσκοπική αποστολή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Deree θα παρέχει υποτροφίες και οικονομική στήριξη με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης και την επιβράβευση της αριστείας.

Με αφετηρία τη μακρά εκπαιδευτική παράδοση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος — θεμελιωμένη στην ποιότητα, την καινοτομία και στο όραμα για ολιστική παιδεία — η υποβολή της αίτησης για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου αναδεικνύει περαιτέρω τη διαχρονική δέσμευση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην αριστεία και την παροχή διεθνών εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Σήμερα, το Deree College (Κολλέγιο Deree) προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (bachelor’s), αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό διαπίστευσης NECHE (New England Commission of Higher Education) και επικυρωμένα από το The Open University (OU) του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος θα υποδεχτεί φέτος περισσότερους από 2.000 διεθνείς φοιτητές, είτε για ένα εξάμηνο στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής, είτε για ένα πλήρες πτυχίο. Παράλληλα, υλοποιεί το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να ενισχύσουν το πτυχίο τους με μια επιπλέον εξειδίκευση.

Πέρα από το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το Deree College προσφέρει εκτεταμένη οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες, διευκολύνοντας έμπρακτα την πρόσβαση των νέων σε ποιοτική εκπαίδευση.

Εκτός από το Deree College, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος περιλαμβάνει το Pierce, που παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Alba Graduate Business School, το οποίο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και προγράμματα για στελέχη, καθώς και το Global Campus, που υλοποιεί διαδικτυακά προγράμματα σπουδών σε διεθνές επίπεδο.

Η ίδρυση του Ν.Π.Π.Ε. δεν θα μεταβάλει τη δομή ή τη λειτουργία του Deree College, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα. Οι υπάρχοντες φοιτητές και φοιτήτριες θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο πλαίσιο στο οποίο εισήχθησαν, ενώ τα τρέχοντα ακαδημαϊκά προγράμματα θα παραμείνουν ως έχουν. Το Ν.Π.Π.Ε. θα δεχτεί μόνο πρωτοετείς φοιτητές, ξεκινώντας με μία νέα σειρά εισακτέων, κατόπιν αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Η υποβολή της παρούσας αίτησης σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη του διαχρονικά εδραιωμένου ακαδημαϊκού μοντέλου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στο ρυθμισμένο πανεπιστημιακό πλαίσιο της χώρας μας. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση του οργανισμού να λειτουργεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα εντός του εθνικού συστήματος, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και τον διεθνή προσανατολισμό, αρχές που τον διέπουν εδώ και δεκαετίες.