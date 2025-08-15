«Δεν θυμάμαι, είχα πιει πολύ τσίπουρο», ισχυρίστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά

«Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε ο 27χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στα όσα του αποδίδονται.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με τις φωτιές και πως λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είχε κενά μνήμης.

«Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά» λέει ο 19χρονος

Από την πλευρά του, ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε ότι «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι». Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι το μηχανάκι που φωτογραφήθηκε από κατοίκους οδηγούσε ο 19χρονος, με τον 27χρονο στη θέση του συνοδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι για την πυρκαγιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε ήδη συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ στην Αρόη προσήχθη ένα άτομο που κινούνταν έχοντας στην κατοχή του τέσσερις αναπτήρες.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Από τις καταθέσεις και τις φωτογραφίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, προκύπτει ότι ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που απαθανάτισαν κάτοικοι της περιοχής και ο 27χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Έρευνες για τις φωτιές στη Δυτική Ελλάδα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συγκεντρώσει σημαντικό υλικό από μαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο για τα πολλαπλά περιστατικά εμπρησμών στη Δυτική Ελλάδα και στη Χίο.

Στα Παλιάμπελα και τον Βάτο Βόνιτσας ξέσπασαν τρεις φωτιές μέσα σε διάστημα μίας ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης, σε δύσβατες τοποθεσίες. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους καταθέσεις που στρέφουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους.

Για τη φωτιά στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, οι καταθέσεις και οι φωτογραφίες παραπέμπουν σε άνδρα που κινούνταν με μπλε μηχανή και ερευνάται η ταυτοποίησή του, καθώς εθεάθη στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στη Ζάκυνθο, στον Κοιλιώμενο, τα στοιχεία δείχνουν προς έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί και πέρυσι για εμπρησμούς στην ίδια περιοχή.

Αντίστοιχα, στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ να σπινθηρίζει και να προκαλεί ανάφλεξη σε δασώδη περιοχή. Παρόμοιο εύρημα εξετάζεται και για την πρώτη φωτιά στην Αχαΐα, ανάμεσα σε Ίσωμα και Βασιλικό, όπου φωτογραφικό υλικό καταγράφει καλώδια υψηλής τάσης να έρχονται σε επαφή με κλαδιά δέντρων προκαλώντας σπινθήρες. Για την υπόθεση έχουν οριστεί πραγματογνώμονες.

Στη Χίο τέλος, ερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης δίπλα σε ανεμογεννήτριες, με τις αρχές να αξιολογούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί.