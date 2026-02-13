Δεκάδες τρακτέρ έξω από τη Βουλή - Στο Σύνταγμα θα διανυκτερεύσουν οι αγρότες (pics&vids)

Πάνω από 1.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα κατέβηκαν στην πλατεία Συντάγματος για το συλλαλητήριο της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ενώ έχουν σχεδιάσει να παραμείνουν όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λίγα λεπτά νωρίτερα από τις 19:30 οι ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων. Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 44 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν από τις 17:00. Μερικά από αυτά θα παραμείνουν παρατεταγμένα έξω από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποχωρήσουν το Σάββατο, ενώ υπάρχουν και ορισμένα από τη Λαμία που θα αποχωρήσουν απόψε.

Λίγο πριν από τις 20:00 άνοιξε η Βασιλίσσης Σοφίας και η Βασιλέως Γεωργίου Α', ενώ η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι να φύγουν τα τρακτέρ.

Οι ομιλίες των αγροτοσυνδικαλιστών ολοκληρώθηκαν γύρω στις 19:30, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συναυλία από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, λιγότερα από 50 τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα για το αγροτικό συλλαλητήριο.

Τα τρακτέρ τήρησαν το αίτημα της αστυνομίας να παραμείνουν παρατεταγμένα απέναντι από τη Βουλή χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία, που αναμένεται να επανέλθει μετά τα δύο προγραμματισμένα συλλαλητήρια.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν και στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν επίσης σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες εργαζομένων, εκφράζοντας συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις. Ο Δήμος Καισαριανής προχώρησε στη διανομή φαγητού στους αγρότες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο.

Η Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή θα παραμείνει κλειστή μέχρι να αποχωρήσουν τα τρακτέρ. Δόθηκε στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Σοφίας και η Βασιλέως Γεωργίου.

Πώς κινήθηκαν τα τρακτέρ

Από το πρωί τα τρακτέρ από διάφορα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, κάνοντας κοινή πορεία μέχρι το κέντρο.

Μετά την απολύμανση που έγινε στα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, αυτά με τη συνοδεία περιπολικών κινήθηκαν μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών, Πλατεία Καραϊσκάκη, ανάποδα την Αγίου Κωνσταντίνου για Ομόνοια, ανάποδα την Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος.

Σαράντα ένα τρακτέρ πέρασαν λίγο πριν από τις 3 μ.μ. τα διόδια των Αφιδνών. Άλλα τρία τρακτέρ πέρασαν τα διόδια της Ελευσίνας, τα οποία βρίσκονται στην Αθηνών και Σπύρου Πάτση όπου έχουν σταθμεύσει επίσης περίπου 25 ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.