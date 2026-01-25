ΔΕΔΔΗΕ: Συνεχίζονται οι εργασίες για την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση ζημιών στις πλημμυροπαθείς περιοχές

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εξακολουθούν να εργάζονται συνεχώς, προτεραιοποιώντας την ασφάλεια των πολιτών και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των πλημμυροπαθών περιοχών.



Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση του Δήμου Γλυφάδας «να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης», οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησαν μεθοδικά τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εν λόγω καλώδια, το οποίο και είχε διαβρωθεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο έργο, και με γνώμονα την προστασία των πολιτών εν όψει και του προβλεφθέντος κύματος κακοκαιρίας, δόθηκε προσοχή στο να μην κλείσουν οι τοπικές δίοδοι του νερού (παρακείμενη ρεματιά). Οι εργασίες έγιναν χειρωνακτικά και σήμερα χρησιμοποιήθηκε ένα μηχάνημα έργου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν προχώρησε σε κανενός είδους εκσκαφή, παρά μόνο σε απομάκρυνση υλικών, που έφεραν στο σημείο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις εργασίες καθαρισμού να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει τη σταθερή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να προκριθούν οι αναγκαίες λύσεις και να αποφευχθούν στείρες συγκρούσεις.