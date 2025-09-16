Δ. Ζώτος: Χωρίς μαθητές φέτος η Μεγάλη του Γένους Σχολή για πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια

Για πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να γράφτηκε στην Α’ Γυμνασίου στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη ανέφερε ο Διευθυντής της Σχολής Δημήτρης Ζώτος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Ζώτος σημείωσε αρχικά: «Εμείς έχουμε μείνει πολύ λίγοι εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ένα αποτέλεσμα αυτού του μικρού μας αριθμού είναι να μην έχουμε φέτος μαθητή στην πρώτη γυμνασίου. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο. Το 1454 ιδρύθηκε. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 570 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής. Αλλά φέτος δυστυχώς δεν έχουμε παιδιά, στην πρώτη Γυμνασίου. Λειτουργούμε μόνο με τριάντα παιδιά» και πρόσθεσε:

«Είναι κάτι στενάχωρο, διότι είναι μία πορεία την οποία την βλέπουμε, την εκφράζουμε προς τα έξω και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, διότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το σχολείο αυτό να σβήσει κάποια στιγμή, διότι είναι ένα από τα σύμβολα της εκπαίδευσης, της Ρωμιοσύνης και του Ελληνισμού. Δηλαδή, είναι από τα πιο σημαντικά ιδρύματα που έχει ο Ελληνισμός».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «στη Μεγάλη του Γένους Σχολή διδάσκεται ό,τι προβλέπει το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται, στην ελληνική γλώσσα, εκτός από κάποια τουρκικά που είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε στα τουρκικά κατά τον νόμο. Επίσης, έχουμε μαθήματα επιλογής τα οποία τα επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με τις ανάγκες και των μαθητών αλλά και της εποχής. Τα παιδιά μας φοιτούν συνήθως σε τουρκικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι καλό γιατί μένουν και στην Κωνσταντινούπολη τα περισσότερα. Υπάρχει κάποια τάση για το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικά τα παιδιά μας μένουν εδώ. Οι επιτυχίες μας είναι άκρως ικανοποιητικές. Τα παιδιά μας πετυχαίνουν σε δημόσια πανεπιστήμια και σε ιδιωτικά, αλλά μένουν και η ποσόστωση σε εμάς στη Μεγάλη σχολή είναι πολύ υψηλή».

Τέλος, ο κ. Ζώτος, σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε βιβλία σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή, και καινούργια βιβλία. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, βέβαια, το να φέρουμε ελληνικά βιβλία, πρέπει να περάσει από έλεγχο των τουρκικών αρχών, αλλά τελικά τα βιβλία τα έχουμε. Το ενδιαφέρον υπάρχει. Ίσως θέλουμε όμως, και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Ιδιαιτέρως η κατάσταση που βιώνει η σχολή.

Δεν είναι και το θέμα μόνο η μεγάλη σχολή. Αυτό που βιώνουμε εμείς μπορεί να το βιώσει κάθε σχολείο και δεν θέλουμε να είναι αντιμέτωπο σε μια τέτοια κατάσταση. Κανένα σχολείο. Υπάρχουν και άνθρωποι που μας στηρίζουν εντός της ομογένειας και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, αριθμητική έστω, πρέπει να λειτουργήσουμε».