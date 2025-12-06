Bροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα για τις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας

Έως το μεσημέρι του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχουν εκδηλωθεί στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, τα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας Byron.